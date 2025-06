Fan in fila dal mattino per il concerto di Ligabue | corsa ai posti migliori

Reggio Emilia si trasforma nel cuore pulsante di un'epica attesa: migliaia di fan si sono schierati in fila fin dal mattino, pronti a vivere un’emozione indimenticabile. Tra il calore del sole e l’adrenalina dell’attesa, la città si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia del rock italiano. La giornata promette di essere unica, culminando con il concerto di Ligabue alle 21, ma tutto è iniziato molto prima...

Reggio Emilia, 21 giugno 2025 – Il giorno dei giorni avrà il culmine alle ore 21 quando Luciano Ligabue inizierà a infiammare i 100.000 fans accorsi da tutta Italia solo per lui, ma tutto é iniziato molto prima. Già da questa mattina Reggio era invasa dagli appassionati del “Liga”. Corsa ai posti migliori con file belle lunghe, e alle ore 11 i primi cancelli si aprono per gli iscritti al “Bar Mario”. Durante la calda attesa sotto un sole cocente ecco un po’ di getti d’acqua verso la gente, che ha gradito. I cancelli aprono e via a correre verso la zona rossa, quella sotto palco. Alle 12 l’apertura definitiva per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fan in fila dal mattino per il concerto di Ligabue: corsa ai posti migliori

