Falsi postini derubano anziani soli Denuncia social | Fate attenzione

Attenzione, cittadini: nuovi trapper di ladri si spacciano per postini, prendendo di mira anziani soli con inganni e furti. Sailpost Terni lancia un allarme sulla propria pagina Facebook, svelando le tecniche di queste truffe che mettono a rischio le persone più vulnerabili. È fondamentale restare vigili e condividere questi avvisi per proteggere le nostre comunità . Ricordate: la sicurezza è nelle vostre mani.

Negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi di furto ai danni di persone anziane sole, con un nuovo stratagemma usato da ladri travestiti da postini. A lanciare in un post l’ennesimo allarme sul fronte della sicurezza è Sailpost Terni, ufficio postale privato, sulla propria pagina Facebook. "I malviventi agiscono in gruppo o a coppie – si legge ancora –: uno suona al citofono fingendosi un postino e dice che c’è da firmare una raccomandata urgente. L’anzianoa, colto di sorpresa, esce di fretta lasciando spesso la porta socchiusa o completamente aperta. Nel frattempo, i complici, nascosti nelle scale, entrano in casa e rubano tutto ciò che trovano. 🔗 Leggi su Lanazione.it