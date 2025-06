faccio il giro della sicilia in bici si chiama mountain book oggi vi parlo della libreria del corso di trapani

In un'avventura unica, sto attraversando la Sicilia in bicicletta con Mountain Book, un progetto che unisce passione, cultura e scoperta. Tra paesaggi mozzafiato e incontri indimenticabili, racconterò storie di persone, luoghi e emozioni, creando un viaggio letterario e culturale senza precedenti. La libreria del Corso di Trapani è solo una tappa di questo percorso straordinario, un punto di partenza verso nuove frontiere di ispirazione e crescita.

Sono in viaggio, solitario, in bicicletta intorno alla Sicilia. Non ho voluto subire l’incertezza della fase di cambiamento lavorativo, ho raccolto le mie passioni e le ho fuse in un progetto chiamato Mountain Book. Faccio il periplo della Sicilia su una mountain bike che a fine viaggio donerò e, tappa per tappa, racconto storie di persone, luoghi, sensazioni. Un viaggio che segue un itinerario culturale e letterario (per questo book) ma soprattutto interiore. È dedicato a mio papà che mi ha trasmesso la passione per la bici, e dal 10 giugno, quando sono partito dalla “nostra” Punta Secca, pedala con me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it