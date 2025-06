Fabio Rovazzi la lite in diretta con Orietta Berti | Dovrai spiegarlo in tribunale

Una disputa inaspettata ha scosso le acque tranquille di una diretta Twitch tra Fabio Rovazzi e Orietta Berti, culminando con un acceso scambio di parole che potrebbe finire in tribunale. In un clima teso, Orietta ha minacciato “quando torni facciamo i conti”, lasciando tutti con il fiato sospeso. Questo episodio rivela come anche le star più amate possano trovarsi al centro di controversie pubbliche, con conseguenze legali da valutare attentamente.

Fabio Rovazzi e Orietta Berti hanno litigato in diretta. "Quando torni facciamo i conti", gli ha intimato lei nel corso di una puntata di Pulp Podcast. Nella live su Twitch del Rosso, insieme a Fabio Rovazzi c'erano anche, a rotazione, alcuni streamer importanti e personaggi famosi come Paola Iezzi. Ma la cantante ha voluto subito mettere le mani avanti: "Con Fabio devo dire che siamo in polemica: è andato in vacanza in Thailandia e fino al 27 non possiamo far uscire la canzone perché non è pronto il video. Abbiamo anche litigato perché come al solito è arrivato in ritardo. È pure tornato bianco come un lenzuolo, ha detto che l’abbronzatura è andata via per colpa dell’aria condizionata dell’aereo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fabio Rovazzi, la lite in diretta con Orietta Berti: "Dovrai spiegarlo in tribunale"

