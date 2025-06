Fabbri rompe gli indugi Spal da Tacopina nessuna comunicazione Lavoro ad altri progetti

Nella giornata di Ferrara, il sindaco Fabbri e l’assessore Carità hanno preso una decisione storica: mettere fine all’era Tacopina e Follano, revocando le concessioni di stadi e centri sportivi. Il Comune si impegna a rilanciare la Spal, riportando entusiasmo e passione tra i tifosi. È il primo passo verso un nuovo capitolo, più sostenibile e ambizioso, per restituire alla squadra il suo ruolo di orgoglio cittadino.

Il Comune di Ferrara rompe gli indugi annunciando lo strappo definitivo nei confronti di Joe Tacopina e Marcello Follano, ai quali presto saranno revocate le concessioni di stadio Mazza e centro sportivo di via Copparo. Il sindaco Fabbri e l’assessore allo Sport Carità lavorano a una Spal che faccia dimenticare la fallimentare proprietà americana e torni a fare palpitare il cuore dei tifosi biancazzurri come negli anni d’oro. "Nella giornata di giovedì, insieme all’assessore allo Sport Francesco Carità, abbiamo inviato una nuova lettera alla Spal per ottenere chiarimenti ufficiali sulla loro posizione – spiega il sindaco Alan Fabbri –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabbri rompe gli indugi. "Spal, da Tacopina nessuna comunicazione. Lavoro ad altri progetti»

