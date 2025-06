F1 Martin Brundle | La Ferrari non deve privarsi di Frederic Vasseur il problema è la vettura

f1 martin brundle la ferrari non deve privarsi di frederic vasseur il problema 232 la vettura.Nelle ultime settimane le voci di una rottura tra Frederic Vasseur e la Ferrari in F1 si fanno sempre più insistenti. Si parla di un possibile avvicendamento con chi nel WEC sta facendo cose straordinarie. Il riferimento è ad Antonello Colletta, anche se da parte dell’ultimo sono sempre arrivate delle smentite. Su questi rumours ha detto la sua, a Sky Sports UK, l’ex pilota di F1, Martin Brundle. L’ex racing driver britannico ha una opinione franca e

Nelle ultime settimane le voci di una rottura tra Frederic Vasseur e la Ferrari in F1 si fanno sempre più insistenti. Si parla di un possibile avvicendamento con chi nel WEC sta facendo cose straordinarie. Il riferimento è ad Antonello Colletta, anche se da parte di quest’ultimo sono sempre arrivate delle secce smentite. Su questi rumours ha detto la sua, a Sky Sports UK, l’ex pilota di F1, Martin Brundle. L’ex racing driver britannico ha una posizione molto chiara a riguardo: “ Sarebbe folle cambiare Fred Vasseur. È lui il problema? Non penso. La macchina non è abbastanza veloce “, ha dichiarato Brundle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Martin Brundle: “La Ferrari non deve privarsi di Frederic Vasseur, il problema è la vettura”

