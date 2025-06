F1 - Il film recensione | Brad Pitt e la poesia dell' adrenalina che vi lascerà incollati alla poltrona

Se siete appassionati di adrenalina, storie di resistenza e emozioni intense, non potete perdervi "F1", il film che vi terrà incollati alla poltrona dal 25 giugno. Diretto magistralmente da Joseph Kosinski, con Brad Pitt protagonista, questa pellicola unisce cinema e sport in una narrazione epica e coinvolgente, capace di catturare sia i cuori degli appassionati sia gli amanti del racconto umano. Preparatevi a vivere un'esperienza unica e indimenticabile.

Di corse, di resistenza e di esistenza: una singolar tenzone su pista, specchio di uno spaccato generazionale esaltato dal binomio cinema-e-sport. In sala dal 25 giugno. Joseph Kosinski c'è riuscito, di nuovo. Puntellare e strutturare il (suo) cinema seguendo la traccia di un'epica spettacolare e avvolgente, senza rinunciare alla profondità e al sentimentalismo (anche tutto maschile, perché no). Il risultato? Il sedere incollato sulla poltrona, come quello dei piloti incastrati nelle monoposto da centinaia di dollari. Dopo Top Gun: Maverick - che secondo Spielberg ha salvato Hollywood - ecco quindi F1 - Il film, vidimato da Ehren Kruger e miscelato per esaltare il binomio (sempre vincente) tra cinema e sport. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - F1 - Il film, recensione: Brad Pitt e la poesia dell'adrenalina (che vi lascerà incollati alla poltrona)

