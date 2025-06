Ezra Miller è pronto a tornare nell' industria cinematografica | Lavorerò con Lynne Ramsay

Ezra Miller si prepara a tornare protagonista sul grande schermo, collaborando con la talentuosa regista Lynne Ramsay. Dopo aver affrontato momenti difficili e mantenuto un basso profilo, l’attore di The Flash si riappropria della scena cinematografica. La sua presenza al Festival di Cannes ha segnato un importante segnale di rinascita artistica. Ora, con entusiasmo, esploriamo i dettagli di questo atteso ritorno che promette di riaccendere l’interesse del pubblico.

La star di The Flash ha confermato che tornerà presto al cinema con un progetto in collaborazione con la regista di. E ora parliamo di Kevin. In seguito all'uscita del suo ultimo film, The Flash, e i precedenti problemi con la legge, Ezra Miller ha mantenuto un profilo particolarmente basso ma ora è pronto a tornare sullo schermo. Il mese scorso, Miller era presente al Festival di Cannes per sostenere la regista Lynne Ramsay, presente sulla Croisette per la première di Die, My Love. Il ritorno al cinema di Ezra Miller Parlando proprio di Lynne Ramsay al Filming Italy Sardegna Festival, Ezra Miller ha confessato di essere pronto a tornare anche grazie a Ramsay:"Sto lavorando di nuovo con lei.