Ex Milan Capello | Berlusconi aveva visione Oggi non hanno capito che …

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha condiviso riflessioni sul passato glorioso del club e sull’eredità di Silvio Berlusconi. Ricordando i tempi in cui Berlusconi guidava con passione, Capello sottolinea come la sua visione abbia plasmato il successo rossonero. Oggi, invece, sembra che alcuni non abbiano compreso appieno l’essenza di quell’epoca. Un confronto tra passato e presente che invita a riflettere sulle scelte future del club.

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo Milan: ecco un estratto su Silvio Berlusconi.

