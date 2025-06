Ex Milan Ambrosini rivela la profezia | Ancelotti mi disse che avremmo vinto …

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha svelato una curiosa profezia di Carlo Ancelotti del 2006, che ancora oggi fa riflettere i tifosi. Il tecnico azzurro, con lungimiranza, prevedeva un grande futuro per il club e i suoi protagonisti, lasciando un messaggio di fiducia e speranza. Un episodio che dimostra come la visione di un allenatore possa attraversare gli anni, ispirando ancora oggi.

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha ricordato una 'profezia' di Carlo Ancelotti relativa al lontano 2006. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Ambrosini rivela la profezia: “Ancelotti mi disse che avremmo vinto …”

In questa notizia si parla di: milan - ambrosini - profezia - ancelotti

Ambrosini: “Milan, Tare non risolve tutto. Se ha accettato …” - Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista per DAZN, commenta l'arrivo di Igli Tare nella società rossonera.

Ex Milan, Ambrosini rivela la profezia: “Ancelotti mi disse che avremmo vinto …”; La profezia di Ancelotti.

Questo Milan è un progetto" - Massimo Ambrosini è nel cuore del Milan, corre, difende e fa gol. Si legge su gazzetta.it

Ambrosini ricorda il suo Milan: "Rappresentammo un'unicità da quel punto di vista e penso sia qualcosa a cui le società odierne dovrebbero ambire" - Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan e oggi opinionista televisivo, è stato scelto tra gli ambassador di DAZN per l'imminente Mondiale per ... Secondo milannews.it