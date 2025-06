Ex Crb occupato arriva la polizia

L’ex Cierrebi di via Marzabotto, recentemente occupato dal collettivo ’Bakkano’, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Nonostante l’intento di creare un raduno musicale, lo sgomento è stato immediato: la polizia è intervenuta prontamente, sequestrando attrezzature e allontanando i presenti. Un episodio che riaccende il dibattito sulla gestione degli spazi abbandonati e sulla libertà culturale in città, lasciando intuire che...

L’ex Cierrebi di via Marzabotto è stato occupato dal collettivo ’Bakkano’. Lo spazio abbandonato però è finito subito nell’occhio della polizia che ieri è intervenuta sequestrando diverse attrezzature musicali e identificando, per poi allontanare, decine di persone. Secondo le prime ricostruzioni l’obiettivo dei presenti, tra cui alcuni ex appartenenti all’area Xm24, era quella di organizzare un raduno musicale. L’occupazione sarebbe dovuta essere temporanea, dai ieri a lunedì. Un’azione che si era sviluppata anche in segno di protesta contro i progetti, in accordo col Comune, della società spagnola GOfit, contro i quali si batte da tempo anche il comitato ’Salviamo il Cierrebi’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex Crb occupato, arriva la polizia

