Ex assessore torna in giunta | il sindaco firma il decreto

Un ritorno inaspettato che promette di ridisegnare gli equilibri politici di Portico di Caserta. Dopo mesi di attesa, il sindaco Giuseppe Oliviero firma il decreto che reintegra Marisa Pascarella nell’esecutivo comunale, svelando una strategia di rinnovamento e stabilità. A poco più di sei mesi dal suo allontanamento, la Pascarella riprende il suo ruolo, pronta a contribuire nuovamente alle sfide cittadine. Ma quali saranno le implicazioni di questa mossa?

Cambia la giunta a Portico di Caserta. Il sindaco Giuseppe Oliviero firma il decreto per il ritorno nell'esecutivo di Marisa Pascarella che era stato sostituita da Stefania Ienco nel dicembre dello scorso anno. A poco più di sei mesi da quel provvedimento, la Pascarella torna in giunta ma a. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ex assessore torna in giunta: il sindaco firma il decreto

In questa notizia si parla di: giunta - torna - sindaco - firma

Piazza del Popolo il Tar dichiara illegittima la delibera di giunta, Morabito: "Si torna al lavoro" - Il TAR ha dichiarato illegittima la delibera della giunta Morabito, riportando speranza tra i lavoratori.

Vendita di alcolici e attività musicali a Marsala. Il sindaco Grillo firma il provvedimento che fissa divieti a tutela di sicurezza e decoro urbano. Inviata proposta di Regolamento della materia al Consiglio Comunale Con un’Ordinanza a firma del sindaco Massimo Vai su Facebook

Ex assessore torna in giunta: il sindaco firma il decreto; Prevenzione incendi: sanzioni portate a 500 euro con Delibera di Giunta, il Sindaco firma l’Ordinanza per la stagione estiva; Quarta appone la 13esima firma: mozione di sfiducia al sindaco approderà in consiglio.

Ex assessore torna in giunta: il sindaco firma il decreto - Il sindaco Giuseppe Oliviero firma il decreto per il ritorno nell'esecutivo di Marisa Pascarella che era stato sostituita da Stefania Ienco nel dicembre dello ... Segnala casertanews.it

Critiche del Pd al sindaco: "Via Barellai, che errori" - Dubbiosi contesta la scelta di non realizzare il progetto della precedente giunta "Era tutto pronto e c’era anche il finanziamento. msn.com scrive