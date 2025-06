Everton ha separato la mossa estiva per il giocatore di Newcastle di lunga data

Everton si prepara a rinnovare il suo reparto offensivo durante la prossima finestra di mercato estiva. Con Dominic Calvert-Lewin destinato a partire e Armando Broja già tornato al Chelsea in prestito, i Toffees sono alla ricerca di un nuovo attaccante per rafforzare la rosa di David Moyes. La squadra si trova così a un passo da un'importante operazione di mercato che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione, lasciando...

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Everton è sul mercato per un nuovo attaccante e hanno messo gli occhi a una possibile opportunità di mercato nel tentativo di rafforzare la squadra di David Moyes durante la finestra di trasferimento estivo. Si prevede che Dominic Calvert-Lewin lascerà Everton quest’estate, mentre il prestito Armando Broja è già tornato a Chelsea. Ciò lascerebbe Beto come unico attaccante senior, il che significa che è una priorità per un altro numero nove da aggiungere alle opzioni di Moyes in vista della stagione 2025-26 che inizia ad agosto. Everton mira a essere esperti finanziari quest’estate e hanno osservato un’opportunità di mercato sotto forma di Callum Wilson. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

