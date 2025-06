Evento per ricordare il Silos prima dello sgombero | Fu anche luogo di socialità allargata

Un evento unico nel suo genere, dedicato a rivivere i ricordi e le storie di un luogo che ha segnato la nostra comunità. Prima dello sgombero, il Silos era molto più di una struttura abbandonata: era un punto di incontro, di solidarietà e di cultura. Ora, a distanza di un anno, si riscopre come palco di innovazione e spettacolo, mantenendo vivo il suo passato di speranza e resistenza. Non solo...

Una giornata per ricordare il passato del Silos a un anno dallo sgombero, un luogo oggi tornato agli onori delle cronache per la presenza del Cirque du Soleil e un tempo rifugio di fortuna di persone migranti arrivate dalla rotta balcanica con le note criticità sanitarie e di degrado. Non solo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Evento per ricordare il Silos prima dello sgombero: “Fu anche luogo di socialità allargata”

Lettera aperta al Cirque de Soleil per ricordare il passato del Silos: oltre mille firme - Una lettera aperta al Cirque de Soleil, firmata da oltre mille cittadini e 70 organizzazioni, richiama l’attenzione sul passato del Silos di Trieste, simbolo di memoria e identità.

