Evade i domiciliari interrompe la messa e minaccia il parroco per 500 euro | arrestato un 53enne

Una vicenda inquietante scuote Cesate: un uomo di 53 anni evade dai domiciliari, interrompe la messa e minaccia il parroco per ottenere 500 euro. Un comportamento che ha portato all’arresto e alla successiva custodia cautelare in carcere. La vicenda solleva molte domande sulla sicurezza e sui rischi di tali atteggiamenti. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha sconvolto la comunità .

I carabinieri di Cesate (Milano) hanno arrestato un 53enne. L'uomo avrebbe evaso i domiciliari, interrotto la funzione religiosa e minacciato il parroco per 500 euro. L'autorità giudiziaria ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

