Evade dal carcere di Perugia e tenta di espatriare | intercettata ed arrestata a Trieste

In un vortice di tensione e suspense, una cittadina serba evasa dal carcere di Perugia durante un permesso premio è stata intercettata e arrestata a Trieste. La sua fuga tentava di sfuggire alla giustizia, ma il tempestivo intervento della polizia ha fermato il suo tentativo di espatriare. Un episodio che dimostra come la determinazione delle forze dell'ordine sia fondamentale per mantenere la sicurezza e la legalità.

Una cittadina serba, evasa dal carcere di Perugia durante un permesso premio è stata intercettata dalla polizia al Lisert di Trieste e arrestata. È successo nei giorni scorsi a una cittadina serba, detenuta per furto e reati contro il patrimonio. Il personale del Commissariato di Duino ha.

Una brillante operazione di Polizia ha sconfitto un tentativo di fuga internazionale: una donna serba, evasa dal carcere di Perugia durante un permesso, è stata intercettata e arrestata a Trieste.

