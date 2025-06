Europei universitari e progetti Rassegna sostenibile il Cus guarda avanti

Il Cus Bologna si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo con gli Europei universitari di basket dal 6 al 13 luglio, puntando non solo all’eccellenza sportiva ma anche alla sostenibilità. Un evento che unisce competitività e rispetto per l’ambiente, dimostrando che si può vincere con impatto zero. La rassegna rappresenta un’occasione per consolidare il ruolo di leadership e innovazione del Cus nel panorama sportivo europeo.

Europei (universitari) sostenibili e, magari, a impatto zero. E’ quello che si propone il Cus Bologna che, dal 6 al 13 luglio, organizzerà gli Europei universitari (Eusa) di basket. Rassegna importante dal punto di vista dei risultati e delle ambizioni. Lo scorso anno, le ragazze allenate da Jordan Losi hanno vinto, per la prima volta nella loro storia, la medaglia d’oro. Dopo il bronzo, altrettanto storico, del 2023. I ragazzi di Matteo Lolli, che dal 2017 in poi si sono imposti in quattro occasioni (nel gruppo anche le stelle Pippo Ricci, Valerio Cucci, Gherardo Sabatini, Stefan Nikolic e Alberto Conti), cercheranno di migliorare la quarta piazza dello scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei universitari e progetti. Rassegna sostenibile, il Cus guarda avanti

In questa notizia si parla di: europei - universitari - rassegna - progetti

Giuseppe Leone vince i campionati italiani e stacca il pass per gli europei universitari - Una giornata da incorniciare al Palacasali di Ancona, dove Giuseppe Leone ha trionfato nei campionati italiani universitari, conquistando il titolo e staccando il pass per gli Europei.

Ricordatevi di questi anni...ricordatevi di LORO ? Non sono sicuramente progetti europei o universitari ma bensì azioni in campo su valori e principi...poi la natura fa il suo lavoro e regola tutto. Buon primo Dicembre...Buona Domenica...Buon Avvento!!! Grazi Vai su Facebook

Europei universitari e progetti. Rassegna sostenibile, il Cus guarda avanti; Fondi europei 2021-2027: notizie e provvedimenti; L’Università di Siena e la Festa dell'Europa 2025.

Europei universitari e progetti. Rassegna sostenibile, il Cus guarda avanti - Europei (universitari) sostenibili e, magari, a impatto zero. Si legge su msn.com

Campionati europei universitari, Unibo (Bologna) conquista 5 medaglie: il bilancio della spedizione - Il bilancio di una rassegna sportiva che ha visto i felsinei ... Segnala ilrestodelcarlino.it