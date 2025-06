Europei U21 90? per Rensch nella vittoria dell’Olanda sul Portogallo | panchina per Salah-Eddine

Un quarto di finale mozzafiato tra Olanda e Portogallo all’Europeo Under 21, culminato con una vittoria epica degli Oranje per 1-0. La partita ha visto Devyne Rensch, capitano olandese e protagonista indiscusso, brillare come leader e esempio di tenacia, anche in inferiorità numerica. La sua performance sottolinea il suo ruolo crescente, mentre il gol di Poku nel finale corona una sfida ricca di emozioni e colpi di scena. Rensch, sempre più leader, dimostra di meritare questa fiducia e responsabilità sulla scena internazionale.

Un quarto di finale ricco di colpi di scena quello tra Olanda e Portogallo all'Europeo Under 21, conclusosi con la vittoria degli Oranje per 0-1. La nazionale olandese, guidata in campo dal romanista Devyne Rensch con la fascia da capitano al braccio, ha compiuto un'autentica impresa resistendo in inferiorità numerica per oltre 70 minuti e riuscendo a colpire nel finale grazie al gol decisivo di Poku. Rensch sempre più leader. Rensch, titolare sulla fascia destra, è stato ammonito al 30? del primo tempo in un momento già critico per la sua squadra, rimasta in dieci dal 21? per l'espulsione diretta di Van Bommel.

