Europei di Calcio Under 21 l’Italia con la Germania ai quarti di finale | domani sera in campo

Domani sera, alle 21, l'Italia Under 21 si prepara a sfidare la Germania ai quarti di finale degli Europei in Slovacchia. Una partita cruciale che metterà alla prova il talento e la determinazione degli Azzurrini contro una delle avversarie più temibili del torneo. Il tecnico Nunziata mettono in guardia: “La Germania è solida, fisica e intensa...”. Riusciranno gli Azzurrini a superare questo banco di prova e proseguire il sogno europeo?

C’è la Germania sulla strada dell’Italia agli Europei Under 21 di Calcio, in svolgimento in Slovacchia. Gli Azzurrini giocheranno con i tedeschi ai quarti di finale, domani sera alle ore 21. Alla vigilia della importante partita della Nazionale Tricolore, ha parlato il direttore tecnico azzurro Carmine Nunziata. “La Germania – dichiara Nunziata, come riporta figc.it – è una squadra solida, fisica, che ha grande intensitĂ , sempre corta. E’ difficile trovarla impreparata. E in piĂą, soprattutto d’avanti, ha giocatori di qualitĂ come Gruda e Woltemade. Dovremo andare in campo per cercare di fare la partita ed essere squadra, fare meno errori possibili e magari sfruttare i loro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: germania - europei - calcio - under

Il Calcio in TV oggi 12 giugno 2025 21.00 Repubblica Ceca-Inghilterra (Europei Under 21)-UEFA.TV 21.00 Germania-Slovenia (Europei Under 21)-UEFA.TV 21.00 Finlandia-Olanda (Europei Under 21)-UEFA.TV La lista su http://storiainter.com Vai su X

