Europee in difficoltà al Mondiale per club Kovac | I sudamericani più abituati al caldo

Le europee faticano al mondiale per club mentre i sudamericani, abituati al caldo, sembrano aver trovato il ritmo giusto. Juventus e Bayern Monaco brillano, ma non tutte le squadre del Vecchio Continente stanno vivendo un percorso facile. La sfida tra continenti si fa sempre più accesa, e il clima sembra influenzare le performance dei club europei. Resta da vedere chi riuscirà a superare gli ostacoli e a conquistare il titolo.

Roma, 21 giugno 2025 – Se in questo Mondiale per club in tanti si aspettavano l'esordio con il botto di tutte le squadre europee, per qualcuna non è andata proprio così. Da un lato ci sono Juventus e Bayern Monaco che hanno iniziato nel migliore dei modi: i bianconeri si sono disfatti dell' Al-Ain con un netto 5-0 firmato Kolo Muani, Conceição e Yildiz, mentre i bavaresi, dopo il 10-0 rifilato all' Auckland City, hanno superato il Boca Juniors 2-1 grazie a Kane e Olise. Dall'altro, invece, ci sono squadre come il Borussia Dortmund, l'Inter e il Porto, che hanno avuto alcune difficoltà nelle gare iniziali.

Anche se sono finiti i campionati e le coppe europee, quest'estate non restiamo senza calcio: c'è il Mondiale per Club - Anche se i campionati e le coppe europee sono giunti al termine, il mondo del calcio non si ferma mai.

I club europei hanno vinto solo la metà delle partite contro le squadre non europee, una tendenza che sta caratterizzando il Mondiale per Club. Le regine indiscusse sono le sudamericane, spinte da fattori fisici e da un approccio completamente differente.

