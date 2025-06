Eugenio Finardi si congeda dicendoci Tutto ma proprio tutto nel disco forse più bello della sua cinquantennale carriera

Eugenio Finardi si congeda con un capolavoro, forse il più bello della sua straordinaria carriera di cinquant'anni. Un album che svela tutto, anche il suo blues metropolitano, radicato nella Milano degli anni '60-'80. Inaspettatamente, l’artista crea il suo disco definitivo, un’opera che segna il traguardo di un percorso musicale unico e memorabile. Concludendo, questa è davvero la sua ultima grande dichiarazione artistica, un lascito che resterà nel tempo.

Eugenio è autore per tutti, ma anche lui ha il suo blues, metropolitano blues e per capirlo fino in fondo devi essere cresciuto a Milano, la sua città, tra la metà dei '60 e quella degli '80 almeno. Inaspettatamente Eugenio Finardi fa il disco definitivo. In tutti i sensi: è l'ultimo, quello. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Eugenio Finardi si congeda dicendoci Tutto, ma proprio tutto, nel disco forse più bello della sua cinquantennale carriera

Eugenio Finardi si congeda lasciandoci un capolavoro che racchiude l'essenza di cinquant'anni di musica, forse il suo più bello.

Eugenio Finardi e la creazione di Tutto, il nuovo disco: tra passato e futuro, il pensiero di un interprete del tempo; Eugenio Finardi presenta Tutto, il nuovo album di brani inediti; Eugenio Finardi presenta il nuovo disco Tutto 2.

Eugenio Finardi presenta "Tutto": "Potrebbe essere il mio ultimo disco" - Per festeggiare 50 anni di carriera Eugenio Finardi torna con "Tutto", un disco di undici inediti che potrebbe essere una sorta di testamento artistico: "Non so se sarà l'ultimo disco in assoluto ... tgcom24.mediaset.it scrive

Abbiamo fatto ascoltare "Tutto", il disco di Eugenio Finardi, ad Alberto Bertoli. Il risultato? "Ma non si era stufato? Tra canzoni blockchain, amori sconfinati e fisica ... - E con tutto l’amore che un uomo può avere dentro di sé ... Come scrive mowmag.com