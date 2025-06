Estate sicura in Calabria arrivano 116 agenti in più | 32 a Reggio per rafforzare il controllo

L’estate in Calabria si avvicina, e con essa cresce l’attenzione alla sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Per garantire un soggiorno sereno, arrivano 116 agenti in più, tra polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri, con 32 dedicati a Reggio Calabria. Un potenziamento che rafforza il controllo e la prevenzione, assicurando una stagione all’insegna della tranquillità e del benessere per tutti.

La Calabria si prepara ad accogliere l’estate con un importante potenziamento dei servizi di sicurezza pubblica: in arrivo 116 unità aggiuntive delle forze dell’ordine – tra polizia di Stato, Guardia di finanza e carabinieri – distribuite nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Estate sicura in Calabria, arrivano 116 agenti in più: 32 a Reggio per rafforzare il controllo

