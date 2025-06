Estate al via ma la città è ferma la denuncia di Cardia | Infopoint e lido comunale chiusi

L'estate è iniziata, ma la nostra città si presenta in un quadro ben diverso: servizi essenziali come l'info point e il lido comunale sono ancora chiusi, lasciando visitatori e cittadini senza supporto e svago. Mario Cardia, consigliere della Lega, denuncia questa situazione disarmante, evidenziando come le associazioni locali siano ancora in attesa di risposte concrete. Una realtà che rischia di compromettere il vero spirito estivo e il turismo.

"Mentre l'estate è già cominciata e la città dovrebbe accogliere visitatori e cittadini con servizi funzionanti e piena operatività, ciò che invece si offre è uno scenario desolante: info point e lido comunale chiusi, - afferma il consigliere comunale della Lega Mario Cardia - associazioni ancora.

