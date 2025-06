Estate ad Agropoli c' è la deroga al limite delle emissioni sonore

L’estate ad Agropoli si preannuncia più vivace e vibrante che mai, grazie alla deroga al limite delle emissioni sonore approvata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Questa iniziativa, già adottata nel 2024, permette di prolungare gli orari delle attività rumorose, garantendo un’estate all’insegna del divertimento senza rinunciare alla tranquillità dei residenti. Ecco i dettagli di questa misura che promette di rendere Agropoli una meta più dinamica e accogliente.

