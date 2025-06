Estate 2025 spese in aumento fino al 24% tra vacanze e bollette

L’estate 2025 si preannuncia più calda che mai, ma non solo per il clima. Con bollette alle stelle e rincari in ogni settore, i costi si fanno sentire anche sotto il sole più splendente. Tra vacanze da sogno e spese quotidiane, questa stagione potrebbe mettere a dura prova le finanze di molti italiani. È il momento di prepararsi a gestire al meglio le sfide finanziarie di questa estate torrida.

È arrivata l’estate, e non solo sul termometro. Con le temperature che sfiorano i 35 gradi già a giugno, per milioni di italiani è iniziata la stagione più calda anche sul fronte dei costi. Tra condizionatori accesi, aumenti in bolletta e rincari estivi su beni di prima necessità e servizi turistici, il sollievo del sole si accompagna a nuove preoccupazioni economiche. Un’estate che rischia di pesare non solo sul clima, ma anche sui portafogli. A fare i calcoli ci pensa il rapporto di Facile.it – Consumerismo No Profit, che analizza diverse spese che gli italiani dovranno affrontare in questi mesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Estate 2025, spese in aumento fino al 24% tra vacanze e bollette

In questa notizia si parla di: estate - spese - aumento - vacanze

Secondo TGCom 7 lavoratori su 10 rinunceranno alle vacanze questa estate. E di quelli che partono 1 su 3 fa i "copponi" (i debiti). È triste Venezia. Vai su Facebook

#Istat, carrello della spesa più caro per le famiglie: in aumento anche i costi delle vacanze Vai su X

Estate 2025, spese in aumento fino al 24% tra vacanze e bollette; Caro Italia, aumentano le spese per famiglie e vacanzieri: ecco quanto ci costa l'estate 2025; Estate 2025: vacanze più care del 2,3%, montagna in testa. Alloggi +34% dal 2020.

Estate 2025, spese in aumento fino al 24% tra vacanze e bollette - Tra voli alle stelle, bollette più pesanti e gelati rincarati, l’estate 2025 rischia di pesare su famiglie e portafogli. Scrive quifinanza.it

Caro vacanze, in aumento rispetto all'anno scorso voli, traghetti e pedaggi (con l'incognita benzina) - Non si registrano invece rincari nel trasporto ferroviario, dove però le offerte più convenienti tendono a sparire subito. Segnala msn.com