Espulsione annullata per errore di valutazione | la Cassazione accoglie il ricorso della Prefettura di Perugia

La Cassazione ha infatti sancito che l’errore di valutazione non può invalidare un decreto di espulsione, rafforzando così il principio della fermezza nell’applicazione delle misure di sicurezza. Questa decisione sottolinea l’importanza di una corretta interpretazione delle norme e conferma la determinazione delle autorità nel tutelare l’ordine pubblico. La vicenda si inserisce in un delicato equilibrio tra tutela dei diritti e sicurezza nazionale, evidenziando come la giustizia possa intervenire a tutela delle scelte amministrative.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Prefettura di Perugia contro la decisione del Giudice di pace che aveva annullato il decreto di espulsione emesso nei confronti di un albanese. L'annullamento si fondava sull'errata valutazione della cessazione del trattenimento.

