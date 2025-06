Esposto di Pettinari e Di Pillo in procura | Gara da 200 milioni di euro per la distribuzione gas e il Comune vende le reti

Un caso che scuote la città: Pettinari e Di Pillo, membri del gruppo "Pettinari sindaco", presentano un esposto in procura riguardo all'appalto da 200 milioni di euro per la distribuzione del gas e alla vendita delle reti comunali. Pettinari ha spiegato le sue preoccupazioni, sollevando dubbi sulla trasparenza e le procedure adottate. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti e risposte concrete.

Esposto in procura presentato da Domenico Pettinari e Massimiliano Di Pillo del gruppo consiliare "Pettinai sindaco", in merito alla questione dell'affidamento della gestione della distribuzione del gas in città e del Comune che intende vendere la rete di proprietà del gas. Pettinari ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Esposto di Pettinari e Di Pillo in procura: "Gara da 200 milioni di euro per la distribuzione gas e il Comune vende le reti"

In questa notizia si parla di: pettinari - esposto - pillo - procura

VIDEO | "Stop al genocidio a Gaza": ecco lo striscione esposto dai consiglieri Pettinari, Di Pillo e Artese - Scopri il pubblico gesto di sensibilizzazione dei consiglieri Pettinari, Pillo e Artese contro il genocidio a Gaza, esponendo uno striscione davanti al Comune con la bandiera palestinese.

Esposto di Pettinari e Di Pillo in procura: Gara da 200 milioni di euro per la distribuzione gas e il Comune vende le reti; VIDEO | Pettinari sulla Città della Musica: “Uno scandalo politico da 3milioni, presentato un esposto alla corte dei conti”; Presentato un esposto alla procura per i lavori per l'impianto sportivo di Colle Breccia.

ESPOSTO DI PETTINARI E DI PILLO IN PROCURA: “IL COMUNE DI PESCARA VUOLE VENDERSI LE RETI DEL GAS” - PESCARA – Questa mattina Domenico Pettinari e Massimiliano Di Pillo – rispettivamente Presidente e consigliere comunale del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” hanno tenuto una conferenza sta ... Secondo abruzzoweb.it