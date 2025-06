Esposito | Sono carico voglia di riscatto L’Inter deve colpire subito

Sebastiano Esposito ha caricato le sue ambizioni in vista della sfida Inter-Urawa Reds, deciso a riscattarsi e a lasciare il segno nel Mondiale per Club. Con una determinazione incrollabile, il giovane talento nerazzurro si prepara a mettere in campo tutta la sua energia e passione, consapevole dell’importanza di questa partita e delle indicazioni di Chivu. Ora, tutto è pronto: l’Inter ha bisogno di lui più che mai per conquistare il successo.

Sebastiano Esposito è uno degli interpreti titolari di Inter-Urawa Reds. Ecco le impressioni del giovane nerazzurro prima della seconda sfida al Mondiale per Club. PRONTO – Sebastiano Esposito, intervistato da DAZN prima dell’inizio di Inter-Urawa Reds dichiara: « Sono molto carico, c’è voglia di riscatto. Speriamo di far bene oggi. Indicazione per affrontare l’Urawa dataci da Chivu? I giapponesi hanno una cultura del calcio molto importante, sono fastidiosi perché hanno ottimo atletismo. Ci hanno detto di muovere il più possibile la palla e di andare a far male appena possibile. La nostra famiglia è molto unita, spero di renderli ancora più orgogliosi oggi ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito: «Sono carico, voglia di riscatto. L’Inter deve colpire subito»

