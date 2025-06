Esposito seguito da mezza Serie A anche il Como! Ma oggi c’è l’Urawa

Il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe tingersi di biancoazzurro. Dopo aver calcato le scene della Serie A con l’Inter e aver fatto esperienza a Empoli, ora il suo nome vola verso il Como di Cesc Fàbregas. Con un mix di talento e maturità, Esposito si candida a essere il protagonista di una nuova avventura, pronta a scrivere un capitolo entusiasmante nel suo percorso professionale. La sfida è appena iniziata.

Il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe tingersi di biancoazzurro. Il Como di Cesc Fàbregas è infatti entrato con decisione nella corsa per l'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter, reduce da una stagione in prestito all'Empoli. TRA CAMPO E MERCATO – Sebastiano Esposito è ritenuto perfettamente compatibile con le idee tattiche del tecnico spagnolo, che lo considera un profilo giovane ma già maturo, capace di adattarsi al contesto della neopromossa in Serie A. Oltre al Como, anche la Fiorentina ha messo gli occhi su Esposito, valutando il suo profilo come opzione utile per allungare le rotazioni offensive nella prossima stagione.

