Esposito | Con Pio bellissimo giocarci nessuna competizione!

Sebastiano Esposito, il più grande di casa Esposito, si diverte a giocare con Pio senza alcuna competizione, dimostrando che il affiatamento tra fratelli va oltre il calcio. Al Mondiale per Club con l’Inter, i due sono pronti a sostenere la squadra di Chivu contro l’Urawa Red Diamonds, mentre da DAZN emerge un possibile ritorno in campo di Sebastiano. Questa sera potrebbe essere un’altra tappa importante per lui nel percorso che sta vivendo.

Sebastiano Esposito, fratello più grande di Pio, si trova insieme al fratello al Mondiale per Club con l’Inter. Questa sera i due cercheranno di dare una mano alla squadra di Cristian Chivu per vincere la partita contro l’Urawa Red Diamonds. NESSUNA COMPETIZIONE – Tra la partita contro il Monterrey e quella di questa sera con l’Urawa Red Diamonds, DAZN ha intercettato anche Sebastiano Esposito. L’attaccante di Castellamare potrebbe nuovamente giocare titolare, dopo il pari all’esordio contro i messicani. Queste le sue parole sul fratello Francesco Pio. I due stanno partecipando al Mondiale per Club insieme e non è da escludere che questa sera possano fare staffetta oppure giocare insieme a partita in corso. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito: «Con Pio bellissimo giocarci, nessuna competizione!»

