Esposito a DAZN | Pio è diventato una bestia Ecco cosa dico su di lui

Esposito a DAZN: un’esperienza emozionante tra storia e crescita. Sebastiano Esposito, giovane talento dell’Inter, torna a parlare della sua avventura in maglia nerazzurra e del rapporto speciale con il fratello Pio, suo compagno di squadra al Mondiale per Club. Un legame forte che traspare anche in campo, dove Pio si è trasformato in una vera bestia, dimostrando tutto il suo talento. Ecco cosa dico su di lui.

Esposito a DAZN: Sebastiano torna a parlare della sua avventura con la maglia dell’Inter. Sebastiano Esposito, attaccante dell’ Inter, intervistato da DAZN, ha parlato così del rapporto col fratello Pio, con il quale sta condividendo lo spogliatoio al Mondiale per Club: PIO – «Condividere quest’esperienza con lui umanamente è bellissimo: avevo giocato con Salvatore sei mesi alla SPAL e farlo con Pio che è cresciuto tantissimo è bellissimo, è diventato una bestia a livello fisico. Siamo in camera insieme, parliamo sempre: dalla prossima dovrebbe esserci anche lui, sta meglio. Speriamo possa far gol. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito a DAZN: «Pio è diventato una bestia. Ecco cosa dico su di lui»

