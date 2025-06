Esportazioni della Tuscia c' è poco da stare allegri

Nonostante una crescita generale nelle esportazioni italiane nel primo trimestre del 2025, la situazione della Tuscia C 232 rimane deludente, con poco da festeggiare. I dati Istat rivelano che alcune aree continuano a lottare per migliorare le proprie performance, evidenziando quanto sia importante investire in strategie innovative e sostenibili per rilanciare l’economia locale e nazionale. Solo così potremo vedere risultati concreti e duraturi.

L'Istat (Istituto Nazionale di Statistica) ha diffuso in questi giorni i dati relativi alle esportazioni del nostro paese, più precisamente l'andamento nel primo trimestre del 2025 (gennaio-marzo). È stata stimata una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni.

