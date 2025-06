Esordio Pio Esposito Chivu lo butta nella mischia durante Inter-Urawa | 45? a disposizione del classe 2005

Un'emozione da brividi per Francesco Pio Esposito, che con il supporto di Chivu entra in campo durante Inter-Urawa Red Diamonds. Il giovane classe 2005, chiamato in causa dal tecnico, ha avuto l'onore di disputare un'intera frazione di gioco, segnando un momento storico nella sua giovane carriera. È il primo passo di un talento destinato a lasciare il segno nel calcio italiano e internazionale. La sua storia ora si arricchisce di un capitolo memorabile.

Esordio Pio Esposito, Chivu butta il classe 2005 nella mischia contro l’Urawa Red Diamonds. Per il centravanti un tempo intero a disposizione. Sarà sicuramente un giorno da ricordare per Francesco Pio Esposito. Il classe 2005 ha infatti compiuto oggi il suo esordio con la prima squadra dell’ Inter. L’attaccante è subentrato a suo fratello Sebastiano al 45? della sfida contro l’ Urawa Red Diamonds, che per il momento i nerazzurri stanno perdendo 1-0. Un tempo intero per il giovane attaccante, che proverà a mettersi in mostra per guadagnarsi il posto in squadra. Esposito ha meritato questa chance dopo la straordinaria stagione con lo Spezia in Serie B. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esordio Pio Esposito, Chivu lo butta nella mischia durante Inter-Urawa: 45? a disposizione del classe 2005

