Esonerato Segundo Castillo l’allenatore più stiloso del mondo

Segundo Castillo, l’allenatore più stiloso del mondo, ha stupito con i suoi eleganti smoking e ha conquistato la Libertadores, lasciando il segno nel calcio. Ora, dopo essere stato esonerato, si apre un nuovo capitolo: quale sarà il suo prossimo passo nel mondo dello sport? Il suo stile inconfondibile e la sua personalità carismatica promettono di renderlo protagonista anche questa volta.

Con i suoi smoking aveva "incantato" la Libertadores, ora cerca una nuova panchina L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Esonerato Segundo Castillo, l’allenatore più stiloso del mondo

In questa notizia si parla di: esonerato - segundo - castillo - allenatore

Smoking e completi rosa, fiorati o tigrati in panchina: oggi il mondo del calcio è un pizzico più triste Il Barcellona d'Ecuador ha comunicato l'esonero di Segundo Castillo, il mister dai mille look Non vorremmo essere troppo indiscreti...ma la Cremonese è Vai su Facebook

Coppa Libertadores, l'allenatore Segundo Castillo in campo in smoking bianco; Il Barcellona ha esonerato Koeman, il favorito è Xavi; Barcelona SC, l'allenatore di Caicedo fa impazzire il web: in panchina con... - FOTO.

Segundo Castillo, chi è l'allenatore in smoking bianco che con il suo look black dandy anticipa il Met Gala 2025 - Segundo Castillo, fashion show per la Copa Libertadores: l'allenatore in smoking bianco del Barcelona Sporting Club ha vinto con stile Giacca bianca, gilet coordinato, papillon nero, pantaloni ... Riporta vogue.it

Segundo Castillo virale: l'allenatore del Barcelona va in panchina in smoking in Copa Liberatdores - Nella partita contro il Corinthians, valida per la terza fase di Copa Libertadores, l’allenatore del Barcelona SC, squadra ecuadoregna, si è presentato in ... Scrive msn.com