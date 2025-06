ESCLUSIVA IN – Dursun giornalista ex CNN | Galatasaray-Inter negoziati nelle mani di Calhanoglu! Distanza economica e ‘fattore Osimhen’

Kagan Dursun, giornalista di grande esperienza e conoscitore delle dinamiche calcistiche turche, rivela in un’intervista esclusiva a Inter-News come il Galatasaray stia orchestrando i negoziati per Hakan Calhanoglu, con lo scontro tra distanza economica e il “fattore Osimhen” che potrebbe influenzare il futuro del centrocampista. Un'operazione che promette di scuotere i mercati e accendere nuovi interessi nel mondo del calcio internazionale. Ma come nasce questa strategia?

Ka?an Dursun, giornalista esperto nelle vicende del Galatasaray che ha lavorato anche ad ATV, CNN, Milliyet e Fotomaç, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Inter-News sulla situazione di mercato di Hakan Calhanoglu. Ad aprile, Dursun aveva anticipato il possibile affare di mercato tra Galatasaray e Inter per il turco. Dursun, lei ha riferito in tempi non sospetti dell’interessamento del Galatasaray per Calhanoglu. Come nasce questa suggestione di mercato? Dobbiamo tornare indietro a febbraio e aprile. Quando ho riferito per la prima volta – in esclusiva – dei piani del Galatasaray e del forte interesse nell’ingaggiare Hakan, quasi nessuno mi ha creduto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Dursun (giornalista ex CNN): «Galatasaray-Inter, negoziati nelle mani di Calhanoglu! Distanza economica e ‘fattore Osimhen’»

dursun - galatasaray - inter - esclusiva

