Esce di strada con lo scooter all'alba e finisce in un canale | morto 51enne di Gemona del Friuli

Una tragica tragedia scuote Gemona del Friuli all’alba del 21 giugno: Leandro Zanussi, 51 anni di Trasaghis, ha perso la vita in un incidente in scooter, finendo in un canale. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica di questa drammatica perdita. La comunità è sconvolta e si stringe nel dolore, sperando che la verità venga presto a galla. Continua a leggere.

Tragedia a Gemona del Friuli: Leandro Zanussi, 51 anni di Trasaghis, ha perso la vita all’alba del 21 giugno uscendo di strada con lo scooter e finendo in un canale. Inutili i soccorsi. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: strada - scooter - alba - canale

Auto taglia la strada a uno scooter, una 55enne a Cattinara - Un nuovo incidente stradale si è verificato a Trieste, precisamente in via Baiamonti angolo via Svevo.

Incidente stradale a Lanciano sulla Variante SS84. Scontro tra Fiat 500 e scooter. Ricoverato in elisoccorso a Pescara il giovane conducente della moto. Ferita anche la passeggera. Ricostruzione della dinamica da parte della Polizia Locale, probabile ma Vai su Facebook

Esce di strada con lo scooter all'alba e finisce in un canale: morto 51enne di Gemona del Friuli; Finisce in un canale con lo scooter e muore; Perde il controllo dello scooter e finisce in un canale, morto un 52enne di Trasaghis.

Finisce in un canale con lo scooter e muore - Un uomo, di 51 anni, di Trasaghis (Udine), è morto per le gravissime ferite riportate in un'uscita di strada avvenuta all'alba di oggi, mentre si trovava in sella al proprio scooter, in via della Cart ... Secondo ansa.it

Finisce con lo scooter in un canale: tragedia all’alba in Friuli, Leandro Zanussi muore a soli 51 anni - GEMONA DEL FRIULI (UDINE) – Un grave incidente è avvenuto nella prima mattinata di sabato 21 giugno in via della Cartiera, dove uno scooter è uscito di strada finendo in un canale che costeggia la car ... Da nordest24.it