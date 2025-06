Esce di casa e non fa ritorno scattano le ricerche di un 67enne

La scomparsa di un uomo di 67 anni, che ha lasciato casa senza fare ritorno, ha scatenato un intenso dispiegamento di forze nelle campagne di Terenzano. Il piano provinciale è stato immediatamente attivato, mobilitando volontari e forze dell’ordine per ritrovare il nostro concittadino scomparso. Le operazioni, coordinate vicino alla pista di…

È stato attivato il piano provinciale per la ricerca di una persona scomparsa nei dintorni di Terenzano, frazione del Comune di Pozzuolo del Friuli. Si tratta di un uomo di 67 anni, allontanatosi da casa nel pomeriggio di ieri. Le operazioni di ricerca sono coordinate nei pressi della pista di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Esce di casa e non fa ritorno, scattano le ricerche di un 67enne

