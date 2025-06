Esami di terza media uno studente dedica la tesina all’Arma dei carabinieri

La tesina di Christian Giardina, ispirata dal nonno maresciallo, rende omaggio a un’istituzione fondamentale per la nostra sicurezza. Un percorso multidisciplinare che unisce storia, diritto, geografia e valori civici, mostrando come il cuore e la rispetto per le istituzioni possano guidare le future generazioni. La passione del giovane studente si intreccia con il senso di gratitudine verso coloro che ogni giorno proteggono la nostra comunità.

Il nonno maresciallo lo ispira per la tesina degli esami di terza media. Lo studente Christian Giardina della scuola media statale Gangitano di Canicattì ha infatti presentato un elaborato multidisciplinare dedicato all'Arma dei carabinieri dimostrando profonda sensibilità e spirito civico.

