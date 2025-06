Esami di accertamento della conoscenza della lingua francese Ordinanza Regione Valle d’Aosta

Se lavorate o desiderate lavorare nella Regione Valle d'Aosta, conoscere la lingua francese è fondamentale. La Regione ha infatti stabilito una sessione annuale di esami per verificare la vostra padronanza della lingua, essenziale per i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie nel personale regionale. Questa iniziativa garantisce che il personale regionale mantenga un elevato standard di competenza linguistica, assicurando un servizio pubblico efficiente e qualificato. Scoprite come prepararvi al meglio per affrontare questi esami e affrontare con successo questa importante verifica.

La Regione Valle d'Aosta ha disposto la sessione annuale per l’accertamento della "piena conoscenza" della lingua francese. Tale procedura riguarda i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie su posti nei ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, già appartenente ai ruoli statali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

