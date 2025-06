Esame di maturità 2025 | quanto dura l’orale e cosa aspettarsi

L’esame di maturità 2025 rappresenta un traguardo importante per gli studenti italiani, segnando il finale di un percorso ricco di sfide e crescita. Ma quanto dura l’orale? Sebbene non ci sia un tempo fisso, la durata può oscillare tra circa 20 e 30 minuti, a seconda delle circostanze e del percorso individuale. Scopriamolo insieme per affrontare con sicurezza questa tappa cruciale.

L'orale dell'esame di maturità 2025, culmine del percorso scolastico superiore, è un momento di grande attesa e anche di qualche ansia per migliaia di studenti italiani. Una delle domande più frequenti che ci si pone è: quanto dura l'orale? Non esiste un tempo rigidamente prestabilito, ma la durata può variare in base a diversi fattori.

