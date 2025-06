Ermanno scrip Ferretti | così ironia e passione per la filosofia aiutano a dialogare

ermanno scrip ferretti cos236, con la sua combinazione di ironia e passione per la filosofia, dimostra come il dialogo possa essere un ponte tra idee e generazioni. Ricordo con affetto Piero Celoria, suo collega e amico, che ha sempre insegnato con dedizione e pazienza, qualità essenziali per coinvolgere i giovani in un mondo complesso come quello della cultura. In un’epoca in cui l’attenzione degli studenti è preziosa, il suo esempio ci ispira a comunicare con empatia e autenticità , perché...

Mi è stato presentato da un caro amico (Piero Celoria, ex compagno di liceo a Valsalice e appassionato di filosofia), insegna nei licei e in questi giorni nei quali la maturità e gli studenti sono in primo piano, tout se tient, penso spesso a lui e al suo lavoro – che è stato anche il mio, ho insegnato Italiano e Storia per 6-7 anni prima di diventare giornalista – penso all'abilità (e alla pazienza) che ci vogliono per parlare ai ragazzi e ai relativi genitori. Tutte queste doti le possiede Ermanno "scrip" Ferretti, 42 anni, molti lo conosceranno perché ha tantissimi follower, è un professore davvero portato alla divulgazione, laureato in Storia contemporanea a Bologna, vive a Rovigo e insegna storia e di filosofia nei licei.

