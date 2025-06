ermanno corsi morto addio al giornalista rai

ricorda con affetto e gratitudine. Ermanno Corsi lascia un vuoto difficile da colmare, ma anche un esempio di dedizione e integrità che continuerà a ispirare generazioni di giornalisti e cittadini, affinché il suo spirito di verità e giustizia possa vivere sempre nei nostri cuori.

addio a Ermanno Corsi: figura di spicco del giornalismo campano e nazionale. La città di Napoli e il mondo dell'informazione piangono la scomparsa di uno dei loro protagonisti più rispettati: Ermanno Corsi. Figura di grande rilievo nel panorama giornalistico, Corsi si è spento nella notte, lasciando un'eredità fatta di professionalità, cultura e impegno civile. La sua morte rappresenta una perdita significativa per l'intera comunità, che lo ricorderà come un esempio di stile, eleganza e integrità professionale. profili e carriera professionale di Ermanno Corsi. origini e formazione. Nato a Carrara nel 1939, Corsi si trasferì in giovane età a Torre del Greco, per poi stabilirsi definitivamente a Napoli.