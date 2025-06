Erba di casa Tamer | in Valle d?Itria si investe su camomilla e origano

erba di Casa Tamer in Valle Ditria si trasforma: tra coltivazioni di camomilla e origano, il paesaggio rurale rivela nuove opportunità di crescita e tradizione. Nei pressi della masseria Piovacqua, due capannoni emergono come simbolo di innovazione e sviluppo sostenibile, attirando l’attenzione di chi desidera scoprire come il territorio si evolve, mantenendo vivo il legame con la natura e le sue preziose risorse. Un nuovo capitolo che promette grandi sorprese per la comunità locale.

Al limitare del parco regionale delle Pianelle, tra Martina Franca e Massafra, nei pressi della masseria Piovacqua, da qualche tempo sono sorti due capannoni. La loro presenza ha incuriosito, e non. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Erba di casa Tamer: in Valle d?Itria si investe su camomilla e origano

In questa notizia si parla di: erba - casa - tamer - valle

Hanno tenuto i figli di 8 e 10 anni chiusi in una “casa degli orrori” per quattro anni: “Quando li abbiamo liberati hanno toccato l’erba con stupore” - (?? Campo content non trovato)

Erba, il falco pellegrino spicca il volo dalla Valle Bova - Il delicato rapace, re della Valle Bova, angusta e selvaggia gola che si apre poco sopra la città di Erba, deve la sua esistenza agli angeli custodi che in tutto questo tempo hanno sorvegliato il ... Secondo ilgiorno.it

Erba: scoperta casa di appuntamenti in pieno centro, tre arrestati - E’ la scoperta fatta dai carabinieri e che nelle ultime ore ha portato all’arresto di tre persone con l’accusa di sfruttamento della ... Lo riporta ciaocomo.it