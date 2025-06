Eraclea Casalesi il processo d' appello | Vera mafia Pene più severe 30 anni ai boss Donadio e Buonanno

L’ombra della criminalità organizzata si fa sempre più cupa a Eraclea Casalesi, dove la Corte d’Appello ha sancito con fermezza la natura mafiosa delle attività dei boss Donadio e Buonanno, condannandoli a pene severissime, fino a 30 anni. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la mafia, confermando che nessuno può sfuggire alla giustizia. Un messaggio chiaro che la legge non concede sconti ai criminali.

MESTRE - È mafia. Mafia vera. Lo certifica la sentenza della Corte d'appello presieduta da Marina Ventura che ieri pomeriggio in aula bunker a Mestre ha emesso il verdetto che condanna i. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Eraclea, Casalesi il processo d'appello: «Vera mafia». Pene più severe, 30 anni ai boss Donadio e Buonanno

In questa notizia si parla di: mafia - appello - vera - eraclea

Mafia, pizzo a Misilmeri: scattano tre condanne in Appello - Tre condanne sono state emesse dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di membri della famiglia mafiosa di Misilmeri.

Casalesi di Eraclea, in appello la procura chiede 30 anni per Donadio; Processo ai Casalesi di Eraclea, il presunto boss: «Non sono camorrista, ho subito estorsioni. Sparare e tagliare teste? Sono miei modi di dire»; Casalesi in appello, la Procura vuole provare che erano mafiosi. L'accusa chiede di risentire 29 persone (tra.

Processo contro i Casalesi, riconosciuta l’aggravante mafiosa in appello - Sentenza parzialmente riformata oggi in Appello per alcuni degli imputati nel processo per le estorsioni e scambi elettorali a Eraclea, imputate al cosiddetto clan dei Casalesi, capeggiato dal boss Lu ... Secondo corrieredellacalabria.it

La Cassazione conferma: «Ad Eraclea un vera associazione mafiosa» - Quella operante ad Eraclea, affiliata ai casalesi, era una vera e propria associazione ... Scrive ilgazzettino.it