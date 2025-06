Equitazione | la Svezia balza in testa alla classifica della Nations Cup di completo a Strzegom dopo il cross country

La seconda giornata di competizioni a Strzegom tiene tutti con il fiato sospeso: il cross country ha appena riscritto le regole, regalando sorprese e emozioni. In particolare, la Svezia emerge con forza, balzando in testa alla classifica delle nazioni grazie a una prestazione impressionante, dopo aver iniziato il torneo al quinto posto. Questa svolta incandescente rende il concorso ancora più avvincente, lasciando gli appassionati in attesa degli sviluppi finali.

La seconda giornata della tappa di Nations Cup di completo in corso di svolgimento a Strzegom regala sorprese. Il cross country, come di consueto, rivoluziona gli equilibri e le classifiche. Nella graduatoria per nazioni infatti, arriva la clamorosa risalita della Svezia che si prende la prima posizione virtuale – rimontando dal 5° e ultimo posto di ieri, dopo il dressage – facendo segnare uno score complessivo di 133.5. Alle spalle degli scandinavi, tiene botta la line up dei padroni di casa della Polonia, seconda a 141.1, con la Danimarca terza a 161.7; mentre in quarta e quinta piazza, avendo pagato lo scotto a un'eliminazione a testa, vi sono la Germania

