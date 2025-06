Equitazione | Gilles Thomas vince nel Global Champions Tour di Parigi Belga sempre più primo in classifica

A Parigi risplende il talento del belga Gilles Thomas, nella settima prova del Global Champions Tour 2025, la terza consecutiva in territorio francese dopo quelle di Cannes e St. Tropez. Il cavaliere classe 1998 si è imposto sul tracciato transalpino al jump off, con un doppio netto fra prima manche e spareggio, facendo fermare il cronometro sul tempo di 42.92 insieme al suo cavallo Ermitage Kalone. Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, si sono invece sistemati la statunitense Lillie Keenan, piazza d'onore per lei a 44.59 con Fasther, e il forte irlandese Denis Lynch, che ha completato il podio a 52.

