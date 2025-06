Enzo Antonio Cicchino | Indago da anni sulle ultime ore di Mussolini

Enzo Antonio Cicchino, appassionato storico autodidatta, ha dedicato anni alla scoperta delle ultime ore di Mussolini, affrontando la storia con lo spirito di un puzzle incompleto. Non un accademico, ma un narratore con esperienza televisiva, ha deciso nel 2018 di riscrivere la propria vita concentrandosi su un mistero ancora avvolto nel velo del tempo. La sua ricerca ci invita a riflettere sulla complessità della verità storica e sull’eterna sfida di ricostruire il passato.

Nel 2018, a sessantadue anni, Enzo Antonio Cicchino decise di "riscrivere la propria vita" dedicandola a tempo pieno a ciò che più desiderava: indagare la Storia con lo spirito di chi apre la scatola di un puzzle sapendo che incastrerà alcune tessere ma non lo completerà mai. Nato a Isernia nel '56, Cicchino non è un accademico ma ha una lunga esperienza di autore in Rai, dove lavorò per "La Grande Storia" e per "Mixer". Ha pubblicato diversi saggi – l'ultimo sulla celeberrima canzone "Lili Marleen" – ma soprattutto ha aperto un canale YouTube, Erodoto Tv, in cui dal 2020 riversa materiali inediti o appena raccolti sul campo.