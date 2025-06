Ente pubblico è gravissimo Serve una riflessione politica

La recente scoperta di un ammanco di quasi 400mila euro nel bilancio dell'Agenzia di Mobilità della provincia di Modena solleva una questione urgente e grave. Questa situazione, gestita da un ente pubblico che coinvolge Comuni e Provincia, richiede una riflessione politica profonda e immediata. Se venissero accertate responsabilità, il quadro di vigilanza e controllo dovrà essere rivisto con attenzione per tutelare trasparenza e credibilità delle istituzioni.

Quanto pare emergere nel bilancio consuntivo 2024 dell’Agenzia di Mobilità della provincia di Modena (aMo) è semplicemente sconcertante. Si parla di un ammanco di quasi 400mila euro dai conti di un ente pubblico gestito da Comuni e Provincia, con l’amministratore unico che coincide con l’attuale segretario provinciale del Partito Democratico. Se venissero accertate responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto garantire la vigilanza amministrativa e contabile, saremmo di fronte a un fatto gravissimo che impone non solo conseguenze giudiziarie, ma anche una seria riflessione politica". Lo dichiara Michele Barcaiuolo, senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ente pubblico, è gravissimo. Serve una riflessione politica"

In questa notizia si parla di: ente - pubblico - gravissimo - serve

Un paziente e il suo accompagnatore responsabili del gravissimo gesto: la donna ha subito diverse lesioni Vai su Facebook

Ente pubblico, è gravissimo. Serve una riflessione politica; Prestazione Universale per gli Anziani (c.d. Bonus Anziani): al via le domande dal 1° gennaio 2025; Caduta in bici, gravissimo il dirigente provinciale Roberto Andreatta.

"Ente pubblico, è gravissimo. Serve una riflessione politica" - Si parla di un ammanco di quasi 400mila euro dai conti di un ente pubblico gestito da Comuni e Provincia ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Sanzioni nel pubblico impiego, serve una segnalazione concreta per avviare il procedimento - Il termine decadenziale per la conclusione del procedimento disciplinare decorre solo dal momento in cui l’Ufficio entra in possesso di una notizia di illecito qualificabile come “piena” e “circostanz ... Si legge su ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com