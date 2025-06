ENERGIA E MEDIA – Un viaggio tra sostenibilità e innovazione nei trasporti

Sei pronto a scoprire come energia e media si uniscono per rivoluzionare il futuro dei trasporti? Alla Casa del Cinema di Roma, è stato svelato “Energia in movimento”, un progetto innovativo che unisce sostenibilità e tecnologia, promosso da Loreb Production e patrocinato dal Ministero. Un percorso coinvolgente che ci guiderà attraverso le ultime novità per un domani più verde e smart. Il viaggio è appena iniziato…

Presso la Casa del Cinema di Roma, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione di "Energia in movimento", nuovo format prodotto da Loreb Production per Rai Contenuti Digitali e Transmediali, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il progetto, disponibile su RaiPlay.

