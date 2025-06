EMU Azahar 2122.1 | Novità e Miglioramenti per l’Emulatore 3DS

Azahar 2122.1, l’ultimo aggiornamento dell’emulatore open-source per Nintendo 3DS, porta con sé miglioramenti significativi e correzioni su tutte le piattaforme. Dalla risoluzione di problemi storici come l’attivazione di LTO su Android, alla perfezionamento delle prestazioni, questa release promette un’esperienza ancora più fluida e fedele. Scopriamo insieme le novità che rendono Azahar il tool di riferimento per gli appassionati di emulazione!

Azahar, l’emulatore open-source per Nintendo 3DS basato su Citra, è stato aggiornato alla versione 2122.1, un aggiornamento minore che introduce diverse correzioni e miglioramenti per tutte le piattaforme supportate. Scopriamo insieme cosa cambia! Changelog di Azahar 2122.1. Android. Risolto un problema di lunga data che impediva l’attivazione di LTO (Link Time Optimization) durante la compilazione (#1151). LTO consente al compilatore di applicare ottimizzazioni aggiuntive, migliorando leggermente le prestazioni.. Nota: Questa modifica richiede ora CMake 3.25 o superiore per la compilazione su Android. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: azahar - emulatore - novità - miglioramenti

[EMU] Azahar 2122: Aggiornamento con Miglioramenti di Performance e Compatibilità https://gamesandconsoles.net/emu-azahar-2122-aggiornamento-con-miglioramenti-di-performance-e-compatibilita/… Vai su X

Rilasciato Azahar Emulator v2122 Alpha 1; Azahar Emulator: Accesso all'eShop per download di giochi e aggiornamenti, senza nuovi acquisti; L’emulatore per PS3 RPCS3Droid introduce il supporto ai controller bluetooth.